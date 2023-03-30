Нафта стабільна на змішаних факторах: ринок стежить за експортом з Курдистану

Ціни на нафту майже не змінились у четвер, оскільки несподіване падіння запасів нафти в США компенсувало менше, ніж очікувалося, скорочення російських поставок, в той час як інвестори уважно стежили за розвитком подій щодо експорту нафти з Іракського Курдистану.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 5 центів, або на 0,1%, до 78,23 долара за барель станом на 06:30 за Гринвічем, в той час як нафта марки West Texas Intermediate виросла на 12 центів, або на 0,2%, до 73,09 долара за барель.

Причини

Виробники зупинили або скоротили видобуток на кількох нафтових родовищах в Курдистані на півночі Іраку після зупинки північного експортного трубопроводу, і в перспективі очікується ще більше відключень, свідчать заяви компаній.

Але премія в цінах на таку нафту може зникнути раніше, ніж очікувалося, заявили в четвер аналітики Citi.

"Зміни у внутрішній політиці Іраку можуть призвести до довготривалого політичного врегулювання дуже скоро", - заявили в Citi, підрахувавши, що трубопровідні потоки можуть зрости приблизно на 200 тис барелів на добу.

Тим часом несподіване скорочення запасів сирої нафти в США обмежило падіння цін, а імпорт знизився до дворічного мінімуму, згідно з даними Управління енергетичної інформації США.

Запаси сирої нафти впали на 7,5 млн барелів до 473,7 млн барелів за тиждень до 24 березня, в той час як аналітики в опитуванні Reuters очікували зростання на 100 тис барелів.

Водночас, запаси бензину впали на 2,9 млн барелів до 226,7 млн барелів, в той час як аналітики очікували зниження на 1,6 млн барелів.

"Очікується, що сезонне посилення попиту до кінця 2-го кварталу призведе до зростання цін на нафту з поточних рівнів", - зазначають аналітики Національного банку Австралії.

Хоча ціни на нафту дещо знизилися в четвер, вони залишилися в межах торгового діапазону, який спостерігався з початку 2023 року, додали аналітики.

Тим часом, нижчі, ніж планувалося, темпи скорочення видобутку нафти в Росії зменшили занепокоєння щодо пропозиції.

За перші три тижні березня видобуток російської нафти впав приблизно на 300 тис барелів на добу, що менше запланованого скорочення на 500 тис барелів на добу, повідомили Reuters джерела, знайомі з даними.

Економічна правда