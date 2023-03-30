Україна отримала $1,3 мільярда гранту від США: на що витратять

Грант від США у сумі 1,25 млрд дол надійшов до державного бюджету України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти надані через Цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Грант буде спрямовано на забезпечення часткового відшкодування видатків бюджету, зокрема на пенсії, соціальну допомогу (допомогу для внутрішньо переміщених осіб), забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників закладів вищої освіти.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від США вже 15,5 млрд доларів у формі грантів.

Проєкт впроваджується спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) на загальну суму 14,9 млрд дол. та 1,4 млрд євро. Джерелами є позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів.