Zoom раптово звільнив президента компанії без пояснення причини

Платформа для відеоконференцій Zoom звільнила президента Грега Томба - контракт з ним був раптово розірваний "без причини".

Про це пише ВВС із посиланням на повідомлення компанії, подане до регуляторних органів.

Колишній керівник Google очолював Zoom з червня 2022 року і був активним учасником телефонних розмов про прибутки та контролював продажі компанії.

Представник Zoom заявив, що компанія не шукає йому заміну.

"Томб підпорядковувався безпосередньо генеральному директору Еріку Юану, який заснував Zoom у 2011 році і був на чолі компанії, коли вона стала одним з найбільших переможців у боротьбі з пандемією.

Zoom став загальновідомим ім'ям, оскільки людям потрібно було залишатися вдома, а час, проведений на екрані, збільшився", - пише видання.

Zoom намагається диверсифікувати свою діяльність. Минулого року він оголосив про плани інтегрувати функції електронної пошти та календаря, а також чат-бота, який допоможе користувачам вирішувати проблеми. Zoom Sports також знаходиться в стадії розробки.

Економічна правда