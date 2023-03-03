Ціни на нові квартири за рік зросли на 35% у Києві та на 80% у Львові – дослідження

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В лютому 2023 року середня вартість квадратного метру в новобудовах Києва становила 61,2 тис грн, що на 36,1% більше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться у результатах дослідження компанії M4U, яка розробляє смарт-рішення для девелоперів.

"Показник зростання цін корелює зі зростанням собівартості будівництва і з девальвацією гривні. Найактивніше ціни зростали влітку: з червня по вересень середня вартість квадратного метра збільшилася на 26,7%", – заявив засновник M4U Володимир Даниленко.

Він пояснює зростання відновленням роботи значної частини відділів продажів, відповідного оновлення цін та зниженням офіційного курсу валют з 29,25 грн за долар до 36,6 грн за долар.

Натомість, у лютому 2023 року ціна на нові квартирі у столиці знизилася на 1,2% по відношенню до січня.

За спостереженнями компанії, на понад 70% будівельних майданчиків Києва, Львова та Одеси продовжуються роботи.

"Сьогодні темпи будівельних робіт суттєво нижчі за довоєнні, тож і перерахувати часто собівартість будівництва для девелоперів немає сенсу і можливості, – пояснює Даниленко. – Ринкові чинники зростання цін також відсутні".

У Києві кількість активних будівництв становить 83,7% від показника початку лютого 2022 року – 185 з 221 ЖК. Ця цифра залишається стабільною протягом останніх місяців.

На початок лютого 2023 року більшість пропозицій нерухомості зосереджено в ціновому діапазоні 34 тис– 54 тис грн, серед них переважають обʼєкти класу комфорт.

В Київській області на початок лютого 2023 року відновили роботу 204 будмайданчики з 263, що працювали рік тому (77,5%). Квадратний метр в околицях столиці в середньому здорожчав на 34,1%, до 31,8 тис грн.

Найбільше обʼєктів, які активно будуються й продаються, – в Ірпені (41 ЖК), Софіївській Борщагівці (17 ЖК), Броварах, Гостомелі (по 13 ЖК) та Бучі (12 ЖК). За обсягом квартир у продажу лідерами є Софіївська Борщагівка і Бровари, дещо менше пропозицій у Крюківщині, Ірпені, Бучі.

Кількість новобудов у активній стадії будівництва й продажу у Львові та Львівській області сьогодні така ж, як була до російського вторгнення – 218, протягом року ця цифра змінювалася несуттєво. Середня вартість квадратного метру за рік зросла на 82,7%, до 45,7 тис грн.

В Одесі й області квадратний метр в новобудовах за рік війни здорожчав в середньому на 48,4%. При цьому, якщо перед війною в місті було 180 активних будмайданчиків, то зараз – лише 131 (72,8%). Втім, з листопада їхня кількість поступово зростає.

З грудня в Одесі спостерігається зниження цін, в середньому на 2,3% за 2 місяці.

Економічна правда