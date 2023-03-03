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Уряду пропонують скасувати чи осучаснити третину дозволів зі сфери транспорту

П'ятниця, 3 березня 2023, 15:08 - Олексій Павлиш

Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів держрегулювання госпдіяльності пропонує уряду скасувати або осучаснити майже третину інструментів держрегулювання у сферах авіації, доріг, безпеки на транспорті, залізниці, зв’язку, судноплавства та туризму.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Таке рішення ухвалено на засіданні МРГ з дерегуляції, яку очолюють рерший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко та віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Проаналізовано понад 150 інструментів держрегулювання, що перебувають в компетенції Мінінфраструктури та органів центральної влади, підпорядкованих міністерству.

Це складні сфери, оскільки значна частина інструментів передбачена, зокрема, міжнародним правом, відповідними угодами. Йдеться про безпеку судноплавства, повітряного сполучення і інші важливі напрямки. Тим не менш, спрощення та оптимізація можливі й у даних сферах, і ми запропонували такі кроки", - заявила Свириденко.

Так, 75% проаналізованих чинних інструментів стосуються авіаційної галузі та судноплавства. Ще 16% - безпеки на транспорті.

Раніше МРГ розглянула та сформувала пропозиції щодо скасування чи оптимізації більше 70% інструментів держрегулювання зі сфери компетенції Міністерства економіки та більше 80% - Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Економічна правда

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