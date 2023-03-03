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Експорт IT-послуг у січні впав майже на 30% від обсягу грудня

П'ятниця, 3 березня 2023, 14:55 - Анастасія Жарикова

У січні експортна виручка IT-послуг впала на 29,7% та принесла 528 мільйонів доларів - на 223 мільйони доларів менше, порівняно з груднем 2022 року.

Про це повідомляє Львівський IT кластер.

Порівняно з січнем торік обсяги експорту першого місяця 2023 менші на 17,4% або на 111 млн дол.

У кластері відзначають, що негативні тенденції спостерігаються не лише в IT-сфері. 

За даними НБУ,  загальний експорт усіх послуг України у січні скоротився на 20,3% і недоотримав 324 млн дол, порівнюючи з груднем. 

Комп’ютерні послуги все ще складають значну частину в структурі експорту — 41,4%. Однак їх частка скоротилась на на 5,6%, порівняно з груднем, водночас порівняно з січнем 2022 року зросла на 4%.

У спільноті констатують, що такі дані експорту є передбачуваними. Кластер прогнозував, що перші наслідки блекаутів будуть помітні у I-II кварталі 2023 року. 

"Якщо частина іноземних замовників  прийняли взимку рішення вийти з українського ринку, то лише нині ми бачимо, як це впливає на обсяг експорту. Є й інші питання, які негативно впливають на динаміку. Серед них – можливість виїзду за кордон чоловіків, які займають ключові посади у компаніях для короткострокових бізнес-відряджень.

Наступне питання: процедура бронювання, яка не до кінця відповідає специфіці галузі. Зокрема, постанова поки що немає рішення для гіг-контракторів і ФОПів, які складають 88% українських IT-спеціалістів", – додав CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

Економічна правда

експорт ІТ послуги
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