Світові ціни на продовольство знижуються 11 місяців поспіль - ФАО

У лютому світові ціни на продовольство продовжили знижуватись одинадцятий місяць поспіль - індекс цін ФАО становив 129,8 пункту, що на 06% менше за показник січня.

Про це повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

"Незначне зниження ІСЦФ у лютому було обумовлено суттєвим скороченням значення індексів цін на рослинні олії та молочну продукцію, а також невеликим скороченням індексів цін на зернові та м'ясо, що з лишком компенсувало різке зростання індексу цін на цукор", - пояснили в організації.

Середнє значення індексу цін на зернові у лютому склало 147,3 пункту, що на 0,1% нижче за січневий показник та на 1,4% вище за показник за лютий минулого року.

Індекс цін на рослинні олії у лютому становив 135,9 пункту, що на 3,2% нижче за його січневе значення і досягло найнижчого рівня з початку 2021 року. Це зниження індексу, що продовжується, було викликано падінням світових цін на пальмову, соєву, соняшникову і рапсову олію

Значення індексу цін на молочну продукцію у лютому склало 131,3 пункту, що 2,7% нижче порівняно з січневим показником та на 7,2% нижче за рівень аналогічного періоду минулого року. Таке зниження пояснюється падінням цін на всі види молочної продукції, причому найбільше зниження продемонстрували ціни на вершкове масло та знежирене сухе молоко.

Індексу цін на м'ясо становив 112,0 пункту, що на 0,1% нижче за його січневий рівень і на 1,7% нижче за лютий минулого року. Світові ціни на м'ясо птиці продовжили знижуватися восьмий місяць поспіль через наявність у світі значних обсягів пропозиції, що перевищують імпортний попит, а ціни на свинину, навпаки, зросли на тлі побоювань щодо низької чисельності поголів'я забійних тварин та підвищення внутрішнього попиту в Європі. Ціни на яловичину та баранину у лютому практично не змінилися.

Середнє значення індексу цін на цукор склало 124,9 пункту, що на 6,9% вище за січневе значення, і досягло найвищого рівня з лютого 2017 року. Зафіксоване в лютому зростання було головним чином пов'язане з переглядом у бік зниження прогнозу виробництва цукру в Індії на сезон 2022-2023 років, що призвело до погіршення перспектив експорту цього сезону.

Економічна правда