Відновлення житла: ПРООН наглядатиме за використанням коштів, зібраних United24

Мінінфраструктури

Програма розвитку ООН здійснюватиме незалежний нагляд використання коштів на відбудову житла на Київщині, а саме реконструкцію 18 багатоквартирних будинків.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Відповідний меморандум підписали Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Яко Сільє та заступник голови Київської ОДА Микола Бойко.

Кошти на реконструкцію житла було зібрано в рамках напряму "Відновлення" фандрейзингової платформи United24.

Завдяки проєкту "Відновлення" будуть капітально відремонтовані 18 багатоквартирних будинків в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, Бузовій та Милі. А отже, майже 4 тис мешканців зможуть повернутися до своїх домівок вже до кінця цього року.

На ці цілі буде спрямовано понад 500 мільйонів гривень, зібраних на спеціальному рахунку United24.

"Відсьогодні маємо перший приклад системного залучення міжнародних партнерів у процес відбудови. А саме до конкретної співпраці у плануванні, закупівлях, реалізації та моніторингу проєктів відбудови. Успішний досвід нагляду та загалом співпраці з ПРООН в питаннях незалежного нагляду плануємо масштабувати й на інші проєкти відбудови в різних регіонах України", - прокоментував Кубраков.

Також подібну співпрацю планують налагодити з іншими міжнародними організаціями – фінансовими чи експертними.

Окрім незалежного нагляду, Міністерство відновлення та ПРООН співпрацюватимуть у питаннях:

підтримки цифровізації процесів реконструкції, розвитку та моніторингу у сфері регіонального розвитку;

посиленні потенціалу місцевого самоврядування в реалізації інфраструктурних проєктів;

доступу громад до міжнародного донорського фінансування;

енергоефективності соцінфраструктури;

технічної підтримки у відбудові.

Економічна правда