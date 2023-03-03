Тижневі ціни на нафту зростають на надіях щодо попиту в Китаї

Ціни на нафту знизились на початку торгів у п'ятницю, але були на шляху зростання майже на 2% за тиждень, оскільки відновлення виробничої активності в Китаї компенсувало зростаюче занепокоєння щодо збільшення запасів нафти в США і потенційного підвищення ставок в Європі.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 39 центів, або на 0,5%, до $84,36 за барель станом на 01:47 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 41 цент, або 0,5%, до 77,75 долара за барель.

Причини зміни цін

Brent піднялася приблизно на 1,6% цього тижня, продовжуючи зростати другий тиждень поспіль, в той час як WTI підскочила приблизно на 2%, відновившись після невеликих втрат минулого тижня на сподіваннях на сильне зростання попиту на паливо в Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти.

Виробнича активність в Китаї зростала минулого місяця найшвидшими темпами за більш ніж десятиліття, посилюючи очікування відновлення попиту на паливо. Морський імпорт російської нафти в цьому місяці досягне рекордного рівня.

"Коментарі президента Федерального Резервного Банку Атланти Рафаеля Бостіка про те, що ФРС повинна дотримуватися "стабільної" ставки в чверть пункта, зменшили занепокоєння в США і допомогли підтримати ціни на нафту в четвер, навіть після сильних даних по безробіттю.

Однак ринок залишається настороженим через більш швидке, ніж очікувалося, зростання споживчих цін у Франції, Іспанії та Німеччині, що посилило очікування подальшого підвищення процентних ставок ЄЦБ", - пише агентство.

Економічна правда