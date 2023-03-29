Комплексне відновлення міст розпочнеться пілотними проєктами у 5 областях – Кабмін

Уряд готується розпочати пілотні проєкти з комплексного відновлення населених пунктів, зруйнованих росіянами – для цього оберуть по одному населеному пункту в 5 областях України.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів за підсумками наради у прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

У ході наради була визначена дата старту й перші проєкти комплексної відбудови на звільнених від російської окупації територіях.

Попередньо обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. В уряді кажуть, що відбудовуватимуть міста за принципом "build back better", тобто "відбудувати краще, ніж було".

Шмигаль зазначив, що закон, необхідний для початку масштабних проєктів відбудови, вже був ухвалений парламентом і підписаний президентом. За його словами, йдеться не лише про відбудову житла, але й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури тощо.

Також на нараді у прем’єра обговорили підготовку й ухвалення необхідних підзаконних актів для запуску механізму компенсацій за пошкоджене та знищене майно.