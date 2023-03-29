З початку "зернової ініціативи" до Африки експортували 3 млн тонн зерна, але цього недостатньо

З початку роботи "зернового коридору" Україна відправила до нужденних країн Африки майже 1 мільйон тонн пшениці, загалом на континент - понад 3 мільйони тонн агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зокрема, в рамках продовольчих гуманітарних програм ООН та Grain from Ukraine до країн, які потребують української сільськогосподарської продукції, відправлено 525,8 тис. тонн збіжжя.

У Мінагрополітики додали, що за 9 місяців маркетингового року Україна вже відправила 293,3 тис. тонн пшениці до Ефіопії. Така кількість збіжжя покрила 20% імпортних потреб країни (1,5 тонн). До війни показник відправок української с/г продукції у цю країну становив 35% їх закупівель.

На 13% (283 тис. тонн) за сезон Україна змогла покрити імпортні потреби Кенії. Цей показник є близьким до довоєнного: тоді наша країна забезпечила Кенію на 16% від її потреб. Щорічно, аби прогодуватися, ця країна потребує імпорту 2,2 млн тонн пшениці.

Найменше наразі вдалося покрити імпортні потреби Ємену: лише 216,1 тис тонн із 3,8 млн тонн необхідних, що становить тільки 6%.

У попередньому сезоні Україна відправила туди 700 тис. тонн, покривши потреби Ємену на 20%.

"Однак завдяки міжнародним партнерам, які долучаються до програми Grain from Ukraine, Україна ще має шанси наблизитися до довоєнних показників і попередити голод у цій нужденній країні", - додали в Мінагрополітики.

Економічна правда