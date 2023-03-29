У Мінфіні назвали щомісячну суму витрат на військові потреби

На військові потреби щомісяця витрачається 130 мільярдів гривень, а доходи держбюджету становлять лише 80 мільярдів.

Про це повідомила пресслужба Європейської бізнес асоціаціїї (ЕВА) за результатами зустрічі з міністром фінансів Сергієм Марченко.

"Ключова задача – створити умови для фінансування військового бюджету (адже наразі держбюджет отримує 80 млрд грн доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд грн в місяць)", - йдеться в повідомленні.

У Асоціації нагадали, що минулого тижня у ВРУ було підтримано зміни до держбюджету, якими збільшено видатки на військові потреби.

Крім цього очільник Мінфіну додав, що Світовий банк оприлюднив нове дослідження щодо збитків і втрат, яких зазнала економіка України. Наразі ми потребуємо для відновлення та реконструкції до 411 млрд дол.

Відновлення буде здійснюватись за такими ключовими напрямками як енергетична інфраструктура, розмінування, питання втраченого чи пошкодженого житла громадян, питання соціальної інфраструктури, створення умов для розвитку бізнесу в Україні.

Економічна правда