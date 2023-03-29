Всі розділи
Укр / Рус

Фонд гарантування в тринадцятий раз спробує продати ТРЦ "Магелан"

Середа, 29 березня 2023, 14:02 - Анастасія Жарикова

Фонд гарантування 12 квітня проведе черговий продаж активів російського МР Банку, зокрема ТРЦ "Магелан" у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Одним лотом на продажу буде виставлено:

  • ТРЦ  "Магелан" площею понад 28,5 тис.кв.м, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 13-Б;
  • права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою, та дебіторська заборгованість;
  • майновий комплекс, площею понад 13 тис кв.м, що знаходиться у с. Крупець Хмельницької області.

Стартова ціна лоту становить 790,95 млн грн. Виручені з продажу кошти будуть спрямовані кредиторам МР Банку, який ліквідується.

Активи перебувають на балансі АТ "МР БАНК" і на продаж виставляються 13 раз.

Економічна правда

Фонд гарантування вкладів банки активи
Матеріали за темою
Фонд гарантування почав виплату усіх вкладів "Айбокс Банку" 24 березня 2023, 14:36
Фонд гарантування уже виплатив вкладникам "Форвард банку" майже 1 мільярд 20 березня 2023, 14:52
У лютому Фонд гарантування виплатив 46,5 мільйонів вкладникам банків-банкрутів 17 березня 2023, 13:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті