Фонд гарантування в тринадцятий раз спробує продати ТРЦ "Магелан"
Середа, 29 березня 2023, 14:02 -
Фонд гарантування 12 квітня проведе черговий продаж активів російського МР Банку, зокрема ТРЦ "Магелан" у Києві.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Одним лотом на продажу буде виставлено:
- ТРЦ "Магелан" площею понад 28,5 тис.кв.м, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 13-Б;
- права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою, та дебіторська заборгованість;
- майновий комплекс, площею понад 13 тис кв.м, що знаходиться у с. Крупець Хмельницької області.
Стартова ціна лоту становить 790,95 млн грн. Виручені з продажу кошти будуть спрямовані кредиторам МР Банку, який ліквідується.
Активи перебувають на балансі АТ "МР БАНК" і на продаж виставляються 13 раз.
Економічна правда