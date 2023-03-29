Apple запускає послугу оплати покупок частинами Pay Later

Корпорація Apple представила нову послугу Apple Pay Later, яка дозволяє користувачам розділити покупки на чотири платежі, розподілені протягом шести тижнів без відсотків і комісій. Послуга поки доступна лише в США.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Зазначається, що користувачі можуть легко відстежувати, керувати та погасити позики Apple Pay Later в Apple Wallet.

Подати заявку на позики Apple Pay Later можна на суму від 50 до 1000 доларів США, які можна використовувати для онлайн-покупок і покупок у додатках на iPhone та iPad у продавців, які приймають Apple Pay.

Доступ до Apple Pay Later спочатку отримають вибрані користувачі.

Щоб розпочати роботу з новим сервісом, користувачі можуть подати заявку на позику в Wallet без жодного впливу на їхній кредит. Їм буде запропоновано ввести суму, яку вони хотіли б позичити, і погодитися з умовами Apple Pay Later.

Під час подання заявки буде здійснено пільговий кредит, щоб переконатися, що користувач перебуває в доброму фінансовому становищі перед тим, як взяти позику.

Після схвалення користувач побачить опцію "Оплатити пізніше (Pay Later)", коли вибере Apple Pay під час оформлення замовлення в Інтернеті та в програмах на iPhone та iPad, і зможе використовувати Apple Pay пізніше для здійснення покупки. Після налаштування Apple Pay Later користувачі також можуть подати заявку на позику безпосередньо під час оформлення покупки.

Платежі позики користувача Apple Pay Later відображатимуться в Wallet на iPhone 14. У ньому буде відображатись інформація, скільки потрібно сплатити за всі позики протягом 30-денного періоду.

Економічна правда