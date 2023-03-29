Курс валют на 29 березня: долар у банках різко подешевшав

У середу, 29 березня, готівкова гривня зміцнилась відносно долара та євро в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс долара на "чорному ринку" становив 38,61 - 37,80 грн - курс купівлі перевищив курс продажу. У вівторок, 28 березня, курс коливався між 37,76 - 37,96 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,58 - 40,83 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,65 - 41,0 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,7 - 38,25 грн (курс на 28 березня – 38,0 - 38,4 грн);

Євро – 40,4 - 41,15 грн (курс на 28 березня – 40,475 - 41,3 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,25 - 37,75 грн;

Ощадбанк – 37,6 - 38,65 грн;

Укрексімбанк – 37,6 - 38,2 грн;

Райффайзен – 37,7 - 38,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.