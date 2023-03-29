Всі розділи
Укр / Рус

Нафта дорожчає на побоюваннях щодо зупинки експорту з Курдистану

Середа, 29 березня 2023, 10:25 - Олексій Павлиш

Ціни на нафту зросли в середу, оскільки зупинка експорту з Іракського Курдистану викликала занепокоєння щодо скорочення поставок, а побоювання щодо глобальної банківської кризи зменшилися.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 42 центи, або на 0,53%, до $79,07 за барель до 06:56 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 60 центів, або на 0,82%, до $73,80 за барель.

Причини

"Занепокоєння з приводу скорочення поставок з іракського Курдистану і полегшення на фінансових ринках, стурбованих потрясіннями в банківському секторі, продовжують підвищувати апетит інвесторів до ризику", - сказав аналітик по сировинних товарах в Rakuten Securities Сатору Йошида.

"Очікування того, що Федеральна резервна система США збереже обережну позицію щодо підвищення процентних ставок через банківський стрес, також посилили надії на зміцнення світової економіки і попиту на нафту", - сказав Йошида, прогнозуючи, що "бичачий" тон збережеться на цьому тижні.

Ціни на нафту зросли на цьому тижні після того, як експорт 450 тис барелів на добу з Курдистану був зупинений після рішення арбітражного суду, який підтвердив, що для відвантаження нафти необхідна згода Багдада.

Barclays заявив у вівторок, що будь-яке тривале припинення курдського експорту до кінця року означатиме зростання ціни на нафту марки Brent у 2023 році на 3 долари за барель порівняно з її прогнозом у 92 долари за барель у 2023 році.

Оголошення в понеділок про те, що First Citizens BancShares Inc придбає збанкрутілий банк SVB, також посилило оптимізм щодо стану світового банківського сектору.

"Нещодавнє відновлення цін на нафту в основному зумовлене настроями. Ми бачимо, що ризикові настрої певною мірою відновилися, що підштовхнуло світові фондові ринки та ціни на сиру нафту до відновлення", - сказав аналітик CMC Markets Леон Лі.

Скорочення запасів сирої нафти в США минулого тижня також надало підтримку.

Запаси сирої нафти в США впали приблизно на 6,1 млн барелів за тиждень, що закінчився 24 березня, згідно з даними Американського інституту нафти, опублікованими у вівторок, повідомляють джерела агентства на ринку. Запаси бензину впали приблизно на 5,9 мільйона барелів, в той час як запаси дистилятів зросли приблизно на 550 000 барелів.

Економічна правда

нафта світ фінанси
Матеріали за темою
Berkshire Hathaway Баффета продовжує скуповувати акції сланцевих компаній США 28 березня 2023, 19:05
Ціни на нафту дещо знизились: у фокусі ринку – банківська криза і попит у Китаї 28 березня 2023, 10:15
Нафта дорожчає на тлі зупинки видобутку в Курдистані і банківського оптимізму 27 березня 2023, 17:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті