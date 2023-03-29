Нафта дорожчає на побоюваннях щодо зупинки експорту з Курдистану

Ціни на нафту зросли в середу, оскільки зупинка експорту з Іракського Курдистану викликала занепокоєння щодо скорочення поставок, а побоювання щодо глобальної банківської кризи зменшилися.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 42 центи, або на 0,53%, до $79,07 за барель до 06:56 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 60 центів, або на 0,82%, до $73,80 за барель.

Причини

"Занепокоєння з приводу скорочення поставок з іракського Курдистану і полегшення на фінансових ринках, стурбованих потрясіннями в банківському секторі, продовжують підвищувати апетит інвесторів до ризику", - сказав аналітик по сировинних товарах в Rakuten Securities Сатору Йошида.

"Очікування того, що Федеральна резервна система США збереже обережну позицію щодо підвищення процентних ставок через банківський стрес, також посилили надії на зміцнення світової економіки і попиту на нафту", - сказав Йошида, прогнозуючи, що "бичачий" тон збережеться на цьому тижні.

Ціни на нафту зросли на цьому тижні після того, як експорт 450 тис барелів на добу з Курдистану був зупинений після рішення арбітражного суду, який підтвердив, що для відвантаження нафти необхідна згода Багдада.

Barclays заявив у вівторок, що будь-яке тривале припинення курдського експорту до кінця року означатиме зростання ціни на нафту марки Brent у 2023 році на 3 долари за барель порівняно з її прогнозом у 92 долари за барель у 2023 році.

Оголошення в понеділок про те, що First Citizens BancShares Inc придбає збанкрутілий банк SVB, також посилило оптимізм щодо стану світового банківського сектору.

"Нещодавнє відновлення цін на нафту в основному зумовлене настроями. Ми бачимо, що ризикові настрої певною мірою відновилися, що підштовхнуло світові фондові ринки та ціни на сиру нафту до відновлення", - сказав аналітик CMC Markets Леон Лі.

Скорочення запасів сирої нафти в США минулого тижня також надало підтримку.

Запаси сирої нафти в США впали приблизно на 6,1 млн барелів за тиждень, що закінчився 24 березня, згідно з даними Американського інституту нафти, опублікованими у вівторок, повідомляють джерела агентства на ринку. Запаси бензину впали приблизно на 5,9 мільйона барелів, в той час як запаси дистилятів зросли приблизно на 550 000 барелів.

Економічна правда