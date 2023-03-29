Канада надасть Україні кредит у майже $2 мільярди

Канада цьогоріч надасть Україні кредит у розмірі 2,4 млрд канадських доларів (1,8 млрд дол США) для підтримки бюджету.

Про це повідомляє CBC з посиланням на проєкт бюджету країни.

Наразі бюджет, представлений у вівторок міністеркою фінансів Христею Фріланд, знаходиться на розгляді у парламенті Канади.

Новий кредит для України буде спрямований через Міжнародний валютний фонд і має на меті допомогти уряду України покрити дефіцит бюджету та оплатити соціальні послуги, включно з медичними послугами для приблизно 5,3 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Окремо федеральний бюджет Канади також оголосив про виділення понад 60 млн дол США додаткової прямої гуманітарної допомоги Україні. Гроші будуть використані на послуги з охорони психічного здоров'я, розмінування та інші заходи.

Бюджет також передбачає майже 126 млн дол США додаткових виплат на підтримку переселенців з України у Канаді. За даними уряду Канади, з січня минулого року прибуло 200 тис українців.

Наразі Україна отримала $4 млрд дол США канадської допомоги, зокрема близько 1 млрд дол військової допомоги у вигляді як прямих пожертв, так і обладнання для українських військових.