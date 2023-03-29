Розділення китайського техгіганта: Alibaba за день подорожчала на $32 мільярди

На новинах про реорганізацію китайської групи Alibaba акції компанії зросли на 16% у Гонконзі, і разом із показниками у Нью-Йорку бізнес додав 32 млрд дол ринкової вартості на день.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акції компанії злетіли більш ніж на 16% на торгах у Гонконзі – дещо більше, ніж у Нью-Йорку, що додало до її ринкової вартості понад 30 мільярдів доларів. За оцінками Morgan Stanley, сукупна вартість групи Alibaba зараз може сягати 530 мільярдів доларів.

До того ж, акції конкурентів, включаючи Tencent Holdings Ltd., також зросли – інвестори очікують, що конкуренти Alibaba можуть вдатися до аналогічних дій в умовах послаблення регуляторного режиму.

Шляхом розділення Alibaba вдається досягти двох цілей, які не вдалося досягти багатьом її конкурентам - заспокоїти уряд, який не довіряє великим технологічним компаніям, та інвесторів, яких стримує багаторічний регуляторний тиск.

Перехід до структури холдингової компанії є рідкісним явищем для великих китайських технологічних компаній і може стати прикладом для таких конкурентів, як оператор WeChat Tencent.

Адміністрація Сі Цзіньпіна вже давно критикує вплив онлайн-платформ, побоюючись, що концентрація влади і даних у руках кількох технологічних компаній пригнічує інновації та загрожує владі партії. Протягом багатьох років Alibaba і Tencent інвестували в сотні стартапів, часто допомагаючи формувати цілі сегменти споживчого інтернету - від виклику таксі до доставки продуктів.