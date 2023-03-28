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Уряд дозволив Міноборони продовжувати дію контрактів на харчування: умови

Вівторок, 28 березня 2023, 20:45 - Анастасія Жарикова

Кабінет Міністрів дозволив Міноборони продовжити дію чинних контрактів на закупівлю харчування для ЗСУ на термін до 90 днів.

Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Передбачено, що продовження строку дії державного контракту на закупівлю продуктів харчування та/або послуг з організації харчування, строку виконання зобов’язань по такому державному контракту (договору) на строк достатній для проведення нової закупівлі, але не довше як на 90 днів, з відповідним збільшенням обсягу відповідно до наявної потреби ЗСУ.

При цьому, ціна за одиницю кожного окремого продукту харчування або комплекту каталогу збільшуватись не повинна.

Економічна правда

Кабмін Міноборони ЗСУ
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