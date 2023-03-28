Регулятори США перевірять 50 тисяч автомобілів Tesla щодо несправності ременів безпеки

Американські регулятори автомобільної безпеки заявили у вівторок, що починають перевірку 50 000 автомобілів Tesla Model X після отримання двох скарг про несправності передніх ременів безпеки.

Про це пише Reuters.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) заявила, що попередня оцінка охоплює автомобілі 2022-2023 модельного року через повідомлення про те, що передній ремінь безпеки не залишається з'єднаним з натягувачем під час руху.

Компанія Tesla не відповіла на запит про коментарі.

В одній скарзі з Ларкспура, штат Каліфорнія, Tesla рухалася зі швидкістю від 10 до 15 миль на годину, і система автоматичного гальмування спрацювала, коли водійські двері великої вантажівки, припаркованої на узбіччі вулиці, несподівано відчинилися.

"При раптовому гальмуванні моя верхня частина тіла кинулася вперед, і сила моєї ваги призвела до того, що анкер ременя безпеки на нижньому сидінні повністю від'єднався", - йдеться у скарзі, поданій до NHTSA.

Після того, як NHTSA розпочне попередню оцінку, вона має вирішити, чи перевести її в розряд інженерного аналізу, перш ніж вимагати відкликання авто.

Економічна правда