НБУ оштрафував "Сенс Банк" на понад 200 тисяч

Національний банк оштрафував АТ "Сенс Банк" (раніше "Альфа Банк") через порушення вимог етичної поведінки по відношенню до споживачів на 204 тисячі гривень.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк виявив факти порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості з боку АТ "СЕНС БАНК". Йдеться про порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених Законом України "Про споживче кредитування" по відношенню до споживачів", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим НБУ застосував до банку заходи впливу у вигляді штрафів за порушення вимог щодо етичної поведінки за двома встановленими фактами порушення у розмірі 102 тис. грн за кожним порушенням.

Економічна правда