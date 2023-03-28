Війна та таємні витрати з'їдають російський бюджет – Bloomberg

Росія приховує від громадськості безпрецедентну третину своїх бюджетних витрат (31 млрд дол), що є яскравим свідченням того, як рік війни проти України перекроїв державні фінанси та економічні пріоритети РФ.

Про це пише Bloomberg.

Дані російського Мінфіну свідчать, що засекречені чи невказані витрати РФ станом на 24 березня зросли до 2,4 трильйона рублів (31 мільярд доларів). Це більш ніж удвічі перевищує рівень за аналогічний період минулого року, свідчать оцінки Bloomberg Economics.

Плани на 2023 рік передбачають, що секретна частина бюджету становитиме майже чверть, показують розрахунки Bloomberg.

Збільшення засекречених витрат свідчить про зростання витрат, пов'язаних з війною, вважає незалежний російський економіст Олександра Сусліна.

"Логічно припустити, що витрати на нові території також включені туди", - сказала вона, маючи на увазі тимчасово окуповані частини східної і південної України.

Оскільки витрати на російську армію різко зростають, оборона - разом з пов'язаною з нею категорією національної безпеки - зараз поступається за часткою витрат лише соціальним програмам уряду РФ, пише Bloomberg.

Секретність свідчить про масштаби фінансових зобовʼязань, повʼязаних із військовими зусиллями, які, як обіцяв президент РФ Путін, не матимуть "обмежень". Таємні витрати раніше досягли піку близько 21% у 2015-му, через рік після анексії Росією Криму.

"Згідно з російським бюджетним законодавством, президент визначає, які секретні програми будуть прийняті і розподілені в рамках різних планів витрат. Законодавці скликають закриті законодавчі сесії, щоб розглянути витрати, за якими громадськість не має жодного контролю", - пише агентство.

"Сплеск витрат зумовлений закупівлями військової техніки, виплатами зарплат мобілізованим росіянам і прагненням завершити деякі знакові інфраструктурні проєкти до кінця поточного президентського терміну в березні наступного року.

Пізня стадія виборчого циклу також є причиною того, що ми вважаємо, що уряд буде пам'ятати про ризики прискорення інфляції і намагатиметься утримати бюджетний дефіцит на рівні нижче 4% від валового внутрішнього продукту", - заявив російський економіст Олександр Ісаков.

Станом на 24 березня витрати РФ на "національну оборону" досягли 531 мільярда рублів, що вдвічі більше, ніж минулого року, а ще 379 мільярдів рублів було витрачено на безпеку і правоохоронну діяльність.

Окрім величезного тягаря війни для російських державних фінансів, статистика також суперечить коментарям офіційних осіб після того, як дані за січень і лютий показали, що Росія має рекордний бюджетний дефіцит.

Міністр фінансів Антон Силуанов та інші заявляли, що основною причиною такого глибокого дефіциту бюджету є авансові виплати, зроблені для підтримки бізнесу та економіки.

Але дані свідчать про те, що найбільше зросли витрати на оборону, за якими йдуть трансферти регіонам. Категорії освіти та охорони здоров'я демонструють незначний приріст порівняно з попереднім роком, тоді як витрати на економіку та соціальні програми залишаються на тому ж рівні за той самий період.

На рівні 2,58 трильйона рублів дефіцит лише за перші два місяці наблизився до запланованого рівня на рік в цілому, який Мінфін очікував на рівні 2,93 трильйона рублів. Bloomberg Economics прогнозує, що дефіцит федерального бюджету цього року становитиме 3-4% валового внутрішнього продукту.

"Навантаження на бюджет не дивне, враховуючи, що вторгнення Росії в Україну спровокувало найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни. У 2022 році уряд РФ запланував значне збільшення витрат на військові потреби, причому витрати на оборону перевищать початкові бюджетні припущення цього року більш ніж на 43%", - підкреслює Bloomberg.

"Санкції 2022 року поки що не обмежили військові витрати російського уряду, - зазначають у своєму звіті аналітики Шведського агентства оборонних досліджень Сюзанна Оксенстієрна та Еміль Ванхеден.

"Замість цього уряд ще більше збільшив військові витрати для фінансування військових дій в Україні", - резюмували вони.

Економічна правда