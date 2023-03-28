Курс валют на 28 березня: готівкова гривня стрімко зміцнилася

У вівторок, 28 березня, готівкова гривня зміцнилася як проти долара, так і проти євро у касах банків і на "чорному" ринку.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:20 курс долара на "чорному ринку" становив 37,89 - 38,06 грн. У понеділок, 27 березня, курс коливався між 38,13 - 38,35 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,8 - 41,01 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,9 - 41,15 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,0 - 38,4 грн (курс на 27 березня – 38,1 - 38,5 грн);

Євро – 40,475 - 41,3 грн (курс на 27 березня – 40,5 - 41,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,55 - 38,05 грн;

Ощадбанк – 37,95 - 38,75 грн;

Укрексімбанк – 38,0 - 38,5 грн;

Райффайзен – 37,9 - 38,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.