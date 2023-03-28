Ціни на нафту дещо знизились: у фокусі ринку – банківська криза і попит у Китаї

Ціни на нафту знизились у вівторок після зростання на попередній сесії, оскільки ринки були зосереджені на розвитку ситуації з банківською кризою та ознаказ посилення попиту в Китаї.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ціни знизилися після того, як в понеділок вони зросли найшвидшими темпами за останні чотири місяці.

Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 4 центи, або на 0,05%, до 72,77 долара. Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 30 центів - до 77,82 долара за барель до 03:12 за Гринвічем.

"Хоча ризики в банківській системі залишаються на тлі нещодавніх подій, купівля сирої нафти може стати переважаючою тенденцією в найближчій перспективі", - зазначає аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Причини

Ціни зросли на попередній сесії після того, як Туреччина припинила перекачування нафти з Курдистану після рішення арбітражу, який підтвердив, що для відвантаження нафти необхідна згода Багдада.

Оголошення в понеділок про те, що First Citizens BancShares Inc придбає депозити і кредити збанкрутілого банку SVB, викликало оптимізм щодо стану банківського сектора, який потряс фінансові ринки.

Ціни на нафту також, ймовірно, продовжать отримувати підтримку від ознак відновлення попиту в Китаї.

Очікується, що імпорт сирої нафти в Китай зросте на 6,2% в 2023 році до 540 мільйонів тонн, згідно з річним прогнозом дослідницького підрозділу China National Petroleum Corp, опублікованим в понеділок.

"Індекси ділової активності у виробничому секторі та секторі послуг Китаю будуть основним економічним фактором для цін на нафту, оскільки позитивні дані, швидше за все, сприятимуть подальшому поліпшенню прогнозу попиту", - сказаkf Тенг.

Минулого тижня запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 200 nbc барелів, як показало попереднє опитування Reuters, проведене в понеділок.

Економічна правда