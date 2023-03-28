ЄС хоче допомогти країнам-членам блокувати імпорт скрапленого газу з РФ – ЗМІ

Євросоюз працює над тим, аби надати країнам-членам можливість ефективно заборонити імпорт російського скрапленого природного газу без запровадження нових енергетичних санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документ у розпорядженні редакції.

Міністри енергетики країн-членів ЄС готові схвалити пропозицію, яка надасть урядам країн-членів можливість тимчасово заборонити російським експортерам бронювати інфраструктурні потужності, необхідні для поставок.

Хоча окремі країни перед використанням такого механізму потребуватимуть додаткових консультацій, зокрема – з іншими країнами ЄС та Єврокомісією, він може допомогти зменшити імпорт енергоносіїв з Росії.

Очікується, що схвалення відбудеться в рамках більш широкої зустрічі міністрів у вівторок у Брюсселі.

Запропонований регламент потребуватиме схвалення Європарламенту, який раніше запропонував власні рішення щодо скорочення імпорту російського газу. За надання країнам-членам ЄС нових повноважень з блокування імпорту виступають Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Естонія.

Раніше цього місяця керівниця енергетичного відомства ЄС Кадрі Сімсон закликала до припинення поставок російського ЗПГ, заявивши, що компанії не повинні продовжувати довгострокові контракти після закінчення поточних.

Зокрема, Іспанія, найбільший покупець російського СПГ в ЄС цього року, попросила компанії не підписувати нові контракти на закупівлю газу в Росії.