Нафта дорожчає на тлі зупинки видобутку в Курдистані і банківського оптимізму

Ціни на нафту виросли а понеділок після зупинки експорту нафти з Іракського Курдистану через Туреччину і заходи щодо стримування потенційної банківської кризи, яка могла б вдарити по попиту на нафту.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,16 дол, або на 1,6%, до 76,15 доларів за барель станом на 12:10 за Гринвічем.

Американська нафта марки WTI подорожчала на $1,19, або на 1,7%, до $70,45.

Причина зростання цін

Минулого тижня Brent подорожчала на 2,8%, а WTI - на 3,8%, оскільки хвилювання в банківському секторі ослабли.

Близько половини світового постачання нафти, або 450 тис барелів на добу, експорту сирої нафти з Курдистану припинилося в суботу після перемоги в арбітражному суді, який підтвердив, що для транспортування нафти з Туреччини необхідна згода Багдада.

"Найближчим часом ціни на нафту, ймовірно, залишаться волатильними під впливом поточних потрясінь на фінансових ринках, але ми зберігаємо позитивний прогноз", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

"Ми продовжуємо очікувати, що зростання китайського імпорту та попиту на нафту, а також зниження російського видобутку призведе до посилення нафтового ринку та підвищення цін протягом наступних кварталів", - додав він.

First Citizens BancShares Inc заявив, що придбає депозити і кредити збанкрутілого Silicon Valley Bank, закриваючи ще одну главу в кризі довіри, яка пронизала фінансові ринки.

Існують також надії на додаткову підтримку банківського фінансування після повідомлень про те, що американська влада на ранній стадії обговорює можливість розширення механізмів екстреного кредитування.

Ціни на нафту також отримали підтримку від планів Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Цей крок є одним з найбільш виразних ядерних сигналів Росії. НАТО розкритикувала Путіна за його "небезпечну і безвідповідалльну" ядерну риторику.

Економічна правда