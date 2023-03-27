Бізнес залучив ще 1,6 мільярда доступних кредитів від держави

За минулий тиждень український бізнес залучив 370 пільгових кредитів під 5-7-9% на 1,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

З моменту старту державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 58 821 кредит на загальну суму 185,58 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні у рамках програми уклалио 23 999 кредитних договорів на загальну суму 95,96 млрд грн. З них кошти залучали на такі цілі:

56,76 млрд грн – на антивоєнні цілі;

26,54 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

7,33 млрд грн – як антикризові кредити;

4,37 млрд грн – на рефінансування попередньо отриманих кредитів;

0,87 млрд грн – на інвестиційні цілі.

Мінфін

Економічна правда