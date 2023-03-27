Всі розділи
Укр / Рус

Бізнес залучив ще 1,6 мільярда доступних кредитів від держави

Понеділок, 27 березня 2023, 17:28 - Анастасія Жарикова

За минулий тиждень український бізнес залучив 370 пільгових кредитів під 5-7-9% на 1,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

З моменту старту державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 58 821 кредит на загальну суму 185,58 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні у рамках програми уклалио 23 999 кредитних договорів на загальну суму 95,96 млрд грн. З них кошти залучали на такі цілі:

  • 56,76 млрд грн – на антивоєнні цілі;
  • 26,54 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 7,33 млрд грн – як антикризові кредити;
  • 4,37 млрд грн – на рефінансування попередньо отриманих кредитів;
  • 0,87 млрд грн – на інвестиційні цілі.
 
Мінфін

Економічна правда

Мінфін бізнес кредити
Матеріали за темою
Цьогоріч уряд може виплатити НБУ понад 80 млрд грн за ОВДП 27 березня 2023, 17:01
НБУ отримав перший купон за емісійними ОВДП 27 березня 2023, 16:22
Мінфін відновлює середньострокове бюджетне планування 23 березня 2023, 12:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті