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Укртранснафта планує вдвічі підвищити тариф на транзит трубопроводом "Дружба" - ЗМІ

Понеділок, 27 березня 2023, 15:58 - Анастасія Жарикова

АТ "Укртранснафта" з 1 квітня планує підвишити тарифи на транзит російської нафти магістральним проводом "Дружба".

Про це повідомило агентство Argus, передає Enkorr.

За інформацією видання "Коммерсант", йдеться про підвищення ставки вдвічі, до 27,2 євро за тонну.

Зростання тарифу в напрямку Словаччини, Угорщини й Чехії пояснюють видатками на відновлення нафтотранспортної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської збройної агресії.

Однак остаточне рішення щодо підвищення тарифу на транзит наразі не ухвалено, тривають перемовини. 

За словами джерел, це питання Києву необхідно узгодити насамперед з одержувачами сировини — Угорщиною й Словаччиною.



Укртранснафта нафта транзит тариф
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