Зранку була аварія у Святошинському районі, зараз всі жителі Києва зі світлом – ДТЕК

Зранку 27 березня сталась аварія на високовольтній лінії електропередач, через що 15 тисяч жителів Святошинського району столиці залишились без світла, наразі всі жителі Києва зі світлом.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Сьогодні об 10:57 сталась аварія на високовольтній лінії електропередач, через що 15 тис. жителів Святошинського району залишились без світла.

Менше ніж через годину енергетики заживили всіх споживачів по резервним схемам постачання", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК порадили у разі зникнення світла звертатись у приватні повідомлення на сторінці у Facebook або дзвонити у кол-центр.

Економічна правда