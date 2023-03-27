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Зранку була аварія у Святошинському районі, зараз всі жителі Києва зі світлом – ДТЕК

Понеділок, 27 березня 2023, 15:34 - Олексій Павлиш

Зранку 27 березня сталась аварія на високовольтній лінії електропередач, через що 15 тисяч жителів Святошинського району столиці залишились без світла, наразі всі жителі Києва зі світлом.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Сьогодні об 10:57 сталась аварія на високовольтній лінії електропередач, через що 15 тис. жителів Святошинського району залишились без світла.

Менше ніж через годину енергетики заживили всіх споживачів по резервним схемам постачання", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК порадили у разі зникнення світла звертатись у приватні повідомлення на сторінці у Facebook або дзвонити у кол-центр.

Економічна правда

Київ ДТЕК електроенергія
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