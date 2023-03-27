Зранку була аварія у Святошинському районі, зараз всі жителі Києва зі світлом – ДТЕК
Понеділок, 27 березня 2023, 15:34 -
Зранку 27 березня сталась аварія на високовольтній лінії електропередач, через що 15 тисяч жителів Святошинського району столиці залишились без світла, наразі всі жителі Києва зі світлом.
Про це повідомили в ДТЕК.
"Сьогодні об 10:57 сталась аварія на високовольтній лінії електропередач, через що 15 тис. жителів Святошинського району залишились без світла.
Менше ніж через годину енергетики заживили всіх споживачів по резервним схемам постачання", - йдеться у повідомленні.
У ДТЕК порадили у разі зникнення світла звертатись у приватні повідомлення на сторінці у Facebook або дзвонити у кол-центр.
Економічна правда