ПриватБанк скасував комісію на перекази з карток польських і німецьких банків через "Приват24"
Понеділок, 27 березня 2023, 15:05 -
Протягом березня - липня клієнти ПриватБанку зможуть надсилати безкоштовні перекази на власну картку з карток польських та німецьких банків у Приват24.
Про це повідомляє пресслужба держбанку.
Повідомляється, що переказ із закордонної картки на картку "Приватбанку" можна здійснити за декілька кліків у вебверсії або мобільному "Приват24". Необхідно зайти у розділ меню "Сервіси", натиснути "Перекази" та "На картку".
Під час вибору картки відправника зазначте реквізити своєї закордонної картки, і такий переказ банк здійснить без комісій. Банк підготував відеоінструкцію, як це зробити.
Економічна правда