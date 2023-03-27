ПриватБанк скасував комісію на перекази з карток польських і німецьких банків через "Приват24"

Протягом березня - липня клієнти ПриватБанку зможуть надсилати безкоштовні перекази на власну картку з карток польських та німецьких банків у Приват24.

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

Повідомляється, що переказ із закордонної картки на картку "Приватбанку" можна здійснити за декілька кліків у вебверсії або мобільному "Приват24". Необхідно зайти у розділ меню "Сервіси", натиснути "Перекази" та "На картку".

Під час вибору картки відправника зазначте реквізити своєї закордонної картки, і такий переказ банк здійснить без комісій. Банк підготував відеоінструкцію, як це зробити.

Економічна правда