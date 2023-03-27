"Зернова ініціатива": ситуація з інспекціями стабільно важка через дії РФ

Фото: мінінфраструктури

У рамках "зернової ініціативи" порти "Чорноморськ" та "Південний" 27 березня відправили 3 судна з продовольством для країн Азії. Ситуація з інспекціями в територіальних водах Туреччини стабільно важка.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Facebook.

"Серед них балкер ASL ILEANA з 54,6 тисячі тонн пшениці для Бангладешу.

Бангладеш гостро відчуває економічну кризу, внаслідок якої населення стикається з проблемою купівлі продовольства за високими цінами. Водночас країна залишається ключовим споживачем української пшениці - з початку роботи "Зернової ініціативи" країна отримала понад 710 тисяч тонн пшениці з України. Ці обсяги могли б бути вище, якби росіяни цілеспрямовано не сповільнювали інспекції суден в Туреччині", - йдеться у повідомленні.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 848 суден, які експортували 25,9 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки, звітують у міністерстві.

Наразі ж в портах Великої Одеси на 19 суден вантажать 680 тисяч тонн агропродукції. По "зерновому коридору" рухаються 3 судна під завантаження.

Ситуація з інспекціями в територіальних водах Туреччини стабільно важка: на добу відбувається в середньому 6 інспекцій як на вхід до портів, так і на вихід (половина від затвердженого плану), а на інспекцію в черзі очікують 94 судна, підкреслили в Мінінфраструктури.

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Економічна правда