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Укрпошта запускає нову послугу для інтернет-продавців товарів за кордон: умови

Понеділок, 27 березня 2023, 13:43 - Анастасія Жарикова

Національний поштовий оператор "Укрпошта" запускає нову послугу з доставки для продавців товарів в інтернеті - "Дрібний пакет PRIME".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Нову послушу розробила Міжнародна поштова корпорація IPC саме для формату продажів в інтернеті.

Першочергово "Дрібний пакет PRIME" орієнтується на постійних клієнтів Укрпошти, які продають свої товари за кордон через інтернет.

Послуга діятиме в 67 країнах, зокрема в Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австралії та ін. країнах. У Франції послуга буде доступною з 1 травня. 

В Укрпошті наголосили, що нова послуга буде на 8% дешевшою у порівнянні з "Дрібний пакет рекомендований", яким сьогодні користується майже 80% відправників з України.

"Дрібний пакет PRIME" передбачає доставку замовлення в поштову скриньку клієнта без підпису та пріоритетний порядок обробки в країні призначення та відслідковування замовлення в усіх країнах мережі PRIME.

Послугу можна буде оформити в онлайн-сервісах: системі АРІ, особистому кабінеті та мобільному застосунку. 

Під час тестового режиму з 1 квітня по 1 травня, оформлення можливе лише в особистому кабінеті.

Водночас нова послуга в разі втрати відправлення в країні призначення. 

Крім цього, з 1 квітня буде скасовано 3% знижки на дрібні пакети в онлайн-сервісах, але Накопичувальна система знижок для постійних клієнтів буде продувжувати діяти на "Дрібний пакет" та "Дрібний пакет PRIME".

Економічна правда

Укрпошта інтернет продаж товари
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