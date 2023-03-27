Вимагали хабарі: на Одещині викрили корупційну схему, пов’язану з "зерновою угодою"

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області - чиновники вимагали хабарі у експортерів української агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За хабарі працівники Держпродспоживслужби "гарантували" зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції. За відмову платити - навпаки погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури.

Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тис. у гривневому еквіваленті посередником, якого посадовці залучили для передачі хабарів.

Правоохоронці встановили, що за кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали "данину" у розмірі 40 американських центів.

У межах кримінального провадження СБУ задокументувала передачу посереднику чергового "завдатку".

Нагадуємо:

У листопаді Державне бюро розслідувань викрило в Одеській області масштабну схему поборів з експортерів "зернової ініціативи".

Економічна правда