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Вимагали хабарі: на Одещині викрили корупційну схему, пов’язану з "зерновою угодою"

Понеділок, 27 березня 2023, 12:34

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області - чиновники вимагали хабарі у експортерів української агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За хабарі працівники Держпродспоживслужби "гарантували" зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції. За відмову платити  - навпаки погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури.

Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тис. у гривневому еквіваленті посередником, якого посадовці залучили для передачі хабарів.

Правоохоронці встановили, що за кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали "данину" у розмірі 40 американських центів.

У межах кримінального провадження СБУ задокументувала передачу посереднику чергового "завдатку".

Нагадуємо:

У листопаді Державне бюро розслідувань викрило в Одеській області масштабну схему поборів з експортерів "зернової ініціативи".

Економічна правда

СБУ Держпродспоживслужба зерно експорт
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