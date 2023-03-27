Пентагон хоче залучити Кремнієву долину до розробки зброї – WSJ

Пентагон прагне залучити стартапи Кремнієвої долини до фінансування і розробки нових технологій озброєнь і більш спритних постачальників, оскільки США намагаються відреагувати на військовий прогрес Китаю.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

"Намагання залучити приватний капітал відбувається на тлі занепокоєння тим, що консолідація оборонної промисловості США призвела до залежності від кількох великих компаній, які покладаються на державне фінансування досліджень, що перешкоджає інноваціям.

Тим часом Китай вирвався вперед у деяких ключових технологіях, починаючи від невеликих дронів і закінчуючи гіперзвуковими ракетами, завдяки використанню Пекіном зовнішніх державно-приватних фондів", - пише газета із посиланням на нинішніх і колишніх посадовців Пентагону.

Стів Бланк, співзасновник Центру інновацій національної безпеки "Гордіїв вузол" при Стенфордському університеті, каже, що, за деякими оцінками, вливання капіталу Пекіну в технологічний сектор перевищує 1 трильйон доларів.

"Китай організований як Кремнієва долина, а Пентагон - як детройтський автовиробник. Це нечесна боротьба", - сказав він.

Адміністрація Байдена нещодавно запросила 115 мільйонів доларів на фінансування нового підрозділу Пентагону під назвою Управління стратегічного капіталу, який покликаний залучити більше інвестицій, зокрема венчурного капіталу, в компанії, що виробляють технології та продукцію, які вважаються критично важливими для військових.

Це останній з низки заходів Пентагону, спрямованих на збір ідей з-поза меж традиційного оборонного сектору.

Ці зусилля збігаються зі зростаючим інтересом венчурних інвесторів до військового бізнесу, викликаним увагою Вашингтона до Китаю і успіхом таких компаній, як SpaceX Ілона Маска, у завоюванні замовлень Пентагону.

Міністерство оборони США роками демонструвало зацікавленість у співпраці з нетрадиційними постачальниками в технологічній галузі, але успіхів було небагато. Ситуація змінилася в 2016 році, коли стартап Palantir Technologies Inc. подав до суду, щоб взяти участь у конкурсі на отримання контракту Пентагону.

WSJ пише, що кілька стартапів, які вже співпрацюють із Пентагоном, мали рахунки в банку Silicon Valley (SVB), який збанкрутував у березні, і посадовці з військового відомства намагалися придумати план, як допомогти компаніям.

У результаті Федеральна резервна система (ФРС) США виступила із заявами про підтримку вкладників SVS і механізми надання ліквідності.

Економічна правда