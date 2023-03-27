Курс валют на 27 березня: готівкова гривня зміцнюється проти євро

У понеділок, 27 березня, готівковий долар на "чорному ринку" та в банках стабільний, євро дешевшає.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс долара на "чорному ринку" становив 38,13 - 38,35 грн. У неділю, 26 березня, курс коливався між 38,1 - 38,37 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,9 - 41,15 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,85 - 41,23 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,1 - 38,5 грн (курс на 24 березня – 38,1 - 38,6 грн);

Євро – 40,5 - 41,45 грн (курс на 24 березня – 40,7 - 41,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,75 - 38,25 грн;

Ощадбанк – 38,15 - 38,9 грн;

Укрексімбанк – 38,1 - 38,7 грн;

Райффайзен – 38,0 - 38,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.