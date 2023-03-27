Ціни на нафту стабілізувались: причини

Ціни на нафту стабілізувались на торгах у понеділок, оскільки інвестори зважують на банківську кризу, в той час як коментарі президента РФ Путіна на вихідних посилили геополітичну напруженість в Європі.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Коитрування Brent не змінилися і торгувалися по 74,99 доларів за барель о 03:57 за Гринвічем після досягнення сесійного максимуму в 75,64 долара.

Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 69,29 долара за барель, що на 3 центи вище, після зростання до 69,92 долара раніше на початку сесії.

Минулого тижня Brent подорожчала на 2,8%, а WTI - на 3,8%, оскільки хвилювання в банківському секторі зменшилось.

Причини

Ринки нафти уважно стежать за настроями на фінансовому ринку.

"Очікується, що більшість цінових змін у ф'ючерсах на нафту Brent і WTI відбуватиметься протягом європейських і американських торгових годин, які відзначаються великою внутрішньоденною волатильністю", - сказала засновниця постачальника аналітичних послуг на ринку нафти Vanda Insights Вандана Харі.

"Сильного відскоку не очікується, поки (банківська) криза повністю не розвіється, що може зайняти дні, якщо не тижні", - додала вона.

Незважаючи на зростання цін на нафту, долар залишався міцним в понеділок, оскільки інвестори оцінювали кроки регуляторів, спрямовані на стримування хвилювань у світовій банківській системі.

Сильніший долар робить деноміновані в доларах товари дорожчими для власників інших валют і, як правило, впливає на попит на нафту.

"Ціни отримали певну підтримку від заяв президента РФ Владіміра Путіна про те, що він розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, що призвело до ескалації геополітичної напруженості в Європі через ситуацію в Україні.

У неділю НАТО розкритикувало Путіна за його "небезпечну і безвідповідальну" ядерну риторику", - пише агентство.

Віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив у п'ятницю, що Москва дуже близька до досягнення своєї мети щодо скорочення видобутку нафти на 500 000 барелів на добу - до приблизно 9,5 млн б/д.

Економічна правда