​​"Укргазвидобування" запустило другу за місяць свердловину 

АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи Нафтогаз, запустило в березні дві свердловини добовим дебітом 300-400 тис. куб. м.

Про це повідомив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

"Ми не тільки забезпечуємо роботу наших об’єктів, але й працюємо над бурінням нових свердловин. Лише за березень ми запустили дві нові потужні свердловини, які дають 300-400 тис. куб. м на добу. Значного результату на цих свердловинах вдалося досягти завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ вуглеводнів", — сказав Чернишов.

Раніше повідомлялось, що "Укргазвидобування" в середині березня пробурило нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5950 м, яка дає 340 тис кубометрів природного газу на добу.

Нагадаємо:

АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи Нафтогаз, пробурило нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5950 м, яка дає 340 тис кубометрів природного газу на добу.

Протягом 2022 року АТ "Укргазвидобування" пробурило 47 нових свердловин.