"Газпром" скоротив транзит газу через Україну на 15%

Російський "Газпром" скоротив транзит газу в Європу через Україну приблизно на 15% до 36,2 млн куб. м.

Про це повідомляє російський РБК.

Зазначається, що за 24 березня через газовимірювальну станцію "Суджа" було подано 42,5 млн куб. м. За 25 березня планується подати 36,2 млн куб. м. Таким чином, прокачування знизилося приблизно на 15%.

"Газпром" постійно змінює об'єми поставленого газу до Європи. Так, у січні "Газпром" скорочував, а в лютому поступово наростив прокачування. У березні компанія продовжила збільшувати обсяги транзиту.

Транзитна гілка через Україну залишається єдиним маршрутом постачань російського газу в держави Центральної та Західної Європи.

Нагадаємо:

Україна з 11 травня, припинила транзит газу через станції на Луганщині, які опинилися на тимчасово окупованій Росією території – через цей пункт здійснюється поставка третини газу до Європи.