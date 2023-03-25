"Укренерго" просить українців не долучатися до акції "Година Землі"

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В "Укренерго" закликають не долучитись до екоініціативи "Година Землі", оскільки масове вимкнення світла не допомагає економити електроенергію, а навпаки шкодить енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

​​"Друзі, будь ласка, не ведіться на заклики долучитися до "Години Землі" і в певний час масово вимкнути світло – це не сприяє економії електроенергії, не допомагає Землі, зате може дуже нашкодити енергосистемі", – закликають в "Укренерго".

В компанії пояснюють, що кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої - це закон фізики. Одночасне вимкнення світла - це короткочасне зниження споживання.

Якщо цю акцію підтримає багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах. Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації - іншими словами, відключати працюючі енергоблоки.

"Це погано навіть у мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів Росії. Різке виключення, а потім включення - коли "Година Землі" завершиться - це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми", – додають в компанії.

Додається, що найкращою допомогою кожного є щоденне ощадливе використання електроенергії у пікові ранкові та вечірні години.

Економічна правда.