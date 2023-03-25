НБУ наростив продаж валюти на міжбанку до майже пів мільярда доларів

getty images

Національний банк за тиждень з 20 по 24 березня на міжбанківському валютному ринку продав 495,45 млн доларів, натомість в резерви нічого не викупив.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 495,45 млн доларів, що на 119,23 млн доларів більше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 376,22 млн. При цьому регулятор вже другий тиждень поспіль нічого не купував.

Загалом від початку року НБУ продав вже 6,9 млрд доларів, а купив – 61,3 млн доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Нагадаємо:

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти відтоді становлять близько пів мільярда.