Українці поліпшили оцінки економічної ситуації та добробуту своїх родин, порівняно з довоєнним часом

Українці через рік після початку війни знизили негативні оцінки економічної ситуації порівняно з довоєнним періодом - частка громадян, яку оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану", з травня 2021 року до березня 2023 року зменшилась на 5%.

Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження "Центру Разумкова".

За 8 місяців до початку великої війни в травні 2021р., 60% опитаних оцінювали економічну ситуацію як "дуже погану" або "досить погану" (і лише 5% — як "добру" або "дуже добру", а 32% — як "не погану і не добру").

У вересні–жовтні 2022р., через сім місяців після початку війни, зросла частка громадян, які оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану" (до 64,5%).

Однак вже у лютому–березні цього року частка таких людей становила 55% (4% — як "добру" або "дуже добру", 37% — як "не погану і не добру").

Також поліпшилась оцінка громадянами добробуту власної родини. У травні 2021р. лише 36% оцінювали його як "дуже" або "досить" поганий, 48% — як "не поганий і не добрий", 14% — як "добрий" або "дуже добрий").

У вересні-жовтні торік дещо зросла частка громадян, які оцінювали його як "дуже" або "досить" поганий" (до 39%), частка тих, хто вважав його "добрим" або "дуже добрим", знизилася до 10%.

У лютому-березні цьогоріч оцінка добробуту родини дещо покращилася і стала близькою до показників, які були зафіксовані у травні 2021р.:

35% оцінювали його як "дуже" або "досить" поганий,

50% — як "не поганий і не добрий",

12% — як "добрий" або "дуже добрий".

"Це може бути свідченням певної адаптації громадян до ситуації, породженої війною", - зазначають аналітики.

Економічна правда