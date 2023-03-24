АРМА пів року не може передати управителям два арештовані заводи російських олігархів

Агентство з розшуку і менеджменту арештованих активів близько пів року не може передати українським управителям ключові арештовані активи російських олігархів на території України.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor з посиланням на офіційну відповідь АРМА.

Йдеться про бетонний завод "Аерок" російського мультимільйонера Андрєя Молчанова та ПрАТ "Вінницяпобутхім" члена політпартії "Единая Россия" Владіміра Плесовських. Ці підприємства досі простоюють і не використовуються під час воєнного стану.

Активи на суму 2 млрд грн виробника бренду засобів для прання "Ушастий нянь" ПрАТ "Вінницяпобутхім" за рішенням суду передали в АРМА ще 26 липня 2022 року. Раніше бізнес контролював наближений до Кремля член партії "Единая Россия" Владімір Плесовських, його статки налічують близько 3 млрд рублів.

Через 5 місяців АРМА прозвітувало про відбір управителя - підприємства ТОВ "Крайтекс-Сервіс". Однак, з того часу активи "Вінницяпобутхім" так і не передали в управління "Крайтекс-Сервіс".

У АРМА пояснюють, що щодо активу досі тривають процедури оцінки, після яких з новим управителем буде укладений договір.

"Таким чином, після рішення суду про передачу в управління АРМА, виробничий актив простоює 7 місяців", - пишуть аналітики.

Активи бетонного заводу "Аерок" Андрєя Молчанова передали в АРМА рішенням кількох судів у травні, червні та листопаді минулого року.

Йдеться про виробничі майданчики, нерухомість, корпоративні права, заводи, спецтехніку та 22 автівки загальною вартістю в понад 2 млрд грн.

За даними СБУ, російський олігарх Молчанов належить до найближчого оточення президента РФ та є спонсором передвиборчої кампанії партії "Единая Россия".

У січні 2023 року АРМА обрала фірму "Харківські будматеріали" управителем заводу "Аерок". Однак оцінка активів триває, а з новим управителем також не уклали договір. Тобто від першого рішення суду підприємство простоює понад 10 місяців.

У Trap Aggressor зазначають, що за місяці простою ці компанії не виробляють жодної продукції, ринок не отримує потрібні товари, а в бюджет не сплачуються податки. Натомість персонал втрачає робочі місця або змушений йти в неоплачувану відпустку.

"Неефективна робота АРМА має стати поштовхом для системної зміни підходів держави з управління арештованим російським майном, аби більш ефективно використовувати економічні ресурси на посилення обороноздатності", – вважають аналітики.

Економічна правда