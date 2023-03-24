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Укрзалізниця запускає поїзд Львів – Краматорськ: графік руху

П'ятниця, 24 березня 2023, 13:17 - Олексій Павлиш

Укрзалізниця після успішного досвіду "Поїзда єднання" (поїзд з Ужгорода до Краматорська, який запускали у лютому до Дня єднання) запускає поїзд №104/103 Львів - Краматорськ.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Повідомляється, що рейс відправлятиметься зі Львова з 8 квітня через день о 18:35 і прибуватиме в Краматорськ о 15:06.

У зворотному напрямку, з Краматорська, поїзд вирушатиме з 9 квітня через день о 15:55 і прибуватиме до Львова об 11:51.

В УЗ додали, що квитки на поїзд уже доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.

Економічна правда

Укрзалізниця
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