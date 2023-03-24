Курс валют 24 березня: скільки коштують готівкові долар та євро
П'ятниця, 24 березня 2023, 12:56 -
У п’ятницю, 24 березня, готівковий долар продовжує дорожчати на "чорному ринку", а євро дещо зміцнилося.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 12:30 курс долара на "чорному ринку" становив 38,29 - 38,4 грн. У четвер, 23 березня, курс коливався між 38,19 - 38,63 грн.
Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 41,08 - 41,36 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 41,17 - 41,44 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 38,1 - 38,6 грн (курс на 23 березня – 38,15 - 38,6 грн);
- Євро – 40,7 - 41,5 грн (курс на 23 березня – 40,6 - 41,3 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,8 - 38,3 грн;
- Ощадбанк – 38,15 - 38,9 грн;
- Укрексімбанк – 38,2 - 38,8 грн;
- Райффайзен – 38,15 - 38,7 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.