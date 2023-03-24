Київрада перерозподілила кошти бюджету столиці: на що підуть гроші

Київрада збільшила фінансування капітальних видатків на 2023 рік за програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Так, на будівництво, реконструкції та капітальні ремонти міських інфраструктурних об’єктів спрямують 19,2 мільярди гривень.

Водночас на реалізацію проєктів у сфері транспорту та дорожньої інфраструктури спрямовується 8,3 млрд грн.

"За рахунок цих коштів буде продовжено будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти мостів та шляхопроводів. На реалізацію проєктів у галузі житлово-комунального господарства та житлової політики у 2023 році передбачено 6,8 млрд грн.

Із урахуванням досвіду опалювального сезону 2022 року в умовах воєнного стану та підготовки до наступного осінньо-зимовий періоду, на відновлення пошкодженої інфраструктури теплопостачання заплановано спрямувати 1,4 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

"Також 752,7 млн грн направлять на капітальні ремонти житлових будинків та їх термомодернізацію. Йдеться, зокрема, про впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках за програмою 70х30, капітальний ремонт фасадів, покрівель, заміну вікон, ремонти та модернізацію ліфтового господарства в житловому фонді, капітальні ремонти електричних та інженерних мереж.

Продовжаться також капітальні ремонти найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту", - додали в КМДА.

На забезпечення житлом учасників бойових дій та членів їхніх сімей у програмі на 2023 рік передбачено 430 млн грн. На відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій, зокрема на вул. Глибочицькій, спрямують 232,7 мільйона гривень.

На охорону здоров’я депутати направили трохи більше 2 мільярдів гривень за Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки. З них 670 мільйонів — на капітальний ремонт медичного закладу для реабілітації військовослужбовців.

Крім того, заплановані реконструкції та капітальні ремонти закладів охорони здоров’я, капітальні ремонти найпростіших укриттів і захисних споруд цивільного захисту.

Водночас на соціальний захист та соціальне забезпечення киян Програмою на 2023 рік передбачено 342 мільйони гривень.

Також будуть проведені капітальні ремонти будівель та укриттів у закладах соцсфери.

При цьому на освітню галузь передбачені видатки у розмірі 1,161 мільярд гривень.

Економічна правда