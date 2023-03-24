Укрзалізниця дозволила перевозити зерно в піввагонах, але є умови

АТ "Укрзалізниця" довзолило й надалі перевозити зерно в піввагонах, але з виконанням ряду умов.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов у Facebook.

"АТ "Укрзалізниця" дозволяє і надалі перевезення зерна у напіввагонах (відкритому рухомому складі). Будь ласка, транспортуйте зерно за умови виконання вимог розміщення та кріплення вантажу у вантажному вагоні", - зазначив він.

Ткачов додав, що УЗ забороняє розміщувати та кріпити вантаж у напіввагоні з порушенням вимог СМГС Додаток 3 "Технічні умови розміщення і кріплення вантажів", тобто з порушенням вимог прийнятих міжнародним об‘єднанням залізниць.

Він додав, що зазвичай відправники порушують такі правила перевезень вантажів:

використовують для закріплення укриття/тентів зовнішні деталі кузова напіввагону, які для цього не пристосовані;

прикріплюють захисне укриття до вагону способом, що не виключає можливість його відриву та парусність на шляху прямування;

використовують для кріплення укриттів/тентів ув’язки одноразового використання та ін.

"Уявіть що на зустріч такому напіввагону рухався пасажирський поїзд, і цей тент, укриття попадає на зустрічний пасажирський локомотив, контактну мережу, елементи інфраструктури…

По коліях " Укрзалізниця" також рухаються небезпечні, вибухонебезпечні вантажі, паливо.. і такі напіввагони с зерном .. навіщо ризикувати, навіщо наражати на небезпеку пасажирів?", - говорить Ткачов про наслідки порушень правил.