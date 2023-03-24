Нафта знову дешевшає на тлі заяв, що поповнення стратегічного запасу в США може тривати роками

У п’ятницю, 24 березня, ціни на нафту знову знизилися через побоювання щодо потенційного надлишку пропозиції після заяви міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм, що поповнення стратегічного запасу нафти (SPR) країни може зайняти кілька років.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Нафта марки Brent впала на 34 центи, або 0,45%, до 75,57 дол за барель до 04:12 за Гринвічем.

Ф’ючерси на нафту West Texas Intermediate у США впали на 32 центи, 0,46%, до 69,64 дол за барель.

Що вплинуло на ціни

У жовтні Білий дім заявив, що викупить нафту для SPR, коли ціни будуть на рівні 67-72 дол за барель або нижче. Гранхольм сказала законодавцям, що буде важко скористатися перевагами низьких цін цього року, щоб поповнити запаси, які зараз перебувають на найнижчому рівні з 1983 року після продажів, керованих президентом Джо Байденом минулого року.

Експерти вважають, що продовження поставок сирої нафти з Росії на світовий ринок також впливає на нафту, яка, разом із тривогою щодо банківського сектора, може підштовхнути контрольні показники для перевірки їх мінімумів, досягнутих на початку цього тижня.

Віце-прем'єр-міністр РФ Олександр Новак заявив, що раніше оголошене скорочення видобутку нафти в Росії на 500 000 барелів на день (барелів на добу) буде з рівня видобутку в 10,2 мільйона барелів на добу в лютому.

Це означає, що Росія прагне видобути 9,7 млн барелів на добу в період з березня по червень, коли буде діяти скорочення видобутку, що є набагато меншим скороченням видобутку, ніж Москва вказувала раніше.

Зниження курсу долара більш ніж на 1% за останній тиждень зробило товари з цінами в доларах дешевшими для власників інших валют.