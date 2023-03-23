"Нова пошта" заявила про плани інвеститувати 10 мільйонів євро на розвиток мережі в Європі

Український оператор експрес-доставки "Нова пошта" інвестує у розвиток у країнах Європи до 2025 року 10 мільйонів євро.

Про це повідомив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк на відкритті першого вантажного відділення в Литві в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Буде інвестовано 10 млн євро. Загалом ми плануємо відкрити 200 відділень у 30-ти країнах", - сказав Поперешнюк.

Він уточнив, що у розвиток мережі відділень у Польщі компанія вже вклала 1 млн євро.

"Найближчим часом у Литві буде відкрито щонайменше три відділення, а також по одному в Ризі й Таллінні. Все залежатиме від кількості клієнтів і відправлень", - додав Поперешнюк.

Також протягом 3 місяців компанія планує відкрити відділення у 12 містах Німеччини.

"Перше з'явиться в Берліні на початку травня. Робота там уже активно триває", - уточнив співвласник "Нової пошти".

Нагадуємо:

Українська логістична компанія "Нова пошта" в понеділок відкрила перше віділення Nova Post у столиці Литви Вільнюсі.