"Фактично робимо, що хочемо": у РФ визнали порушення правил Світової організації торгівлі

Прем'єр-міністр РФ Міхаіл Мішустін визнав, що Росія "давно" не виконує зобов'язань, узятих нею під час вступу до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2012 році, при цьому, за його словами, членство в СОТ має плюси.

Про це Мішустін заявив під час звіту уряду в Держдумі РФ, пише "Интерфакс".

"Вихід із СОТ. Добре це чи погано? Ми вже протягом десяти років фактично приймаємо які хочемо рішення. Ми на сьогодні, якщо хочете, за фактом давно не виконуємо цих зобов'язань.

Ми вводимо контрсанкції, забороняємо імпорт сировини для АПК і багато, багато речей", - сказав він, коментуючи заклики до виходу РФ з цієї організації.

За його словами, членство в СОТ Росії не заважає.

"На сьогоднішній день треба дуже акуратно подивитися - чи вигідно це будемо нам? Нам не заважає ця історія (членство в СОТ - ред.).

"Тут вийдеш, а механізми, які все одно ще існують, нехай до кінця не виконуються, втратимо. Треба аналізувати. Я хочу сказати, що тут неочевидна ситуація, треба дивитися і думати про це", - резюмував Мішустін.

Економічна правда