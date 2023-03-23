На Полтавщині засіяли першу тисячу гектарів ранніх зернових – ОВА

У Полтавській області стартувала посівна кампанія - аграрії вже засіяли 350 гектарів ярої пшениці, по 500 гектарів - ячменю і гороху.

Про це повідомив у Telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, загалом планують засіяти 1,4 мільйона гектарів площ, як і торік. Найбільше - кукурудзою й соняшником, соєю і ранніми зерновими.

Нагадаємо:

Міністерство аграрної політики прогнозує цього року врожай пшениці на рівні 16,6 мільйона тонн, торік він становив 20,5 мільйона тонн.

Цьогоріч прогнозовані площі зернових та технічних культур під урожай 2023 року на контрольованій Україною території складають 19,3 млн га, що фактично співставно з показником попереднього сезону – 19,8 млн га.

Площа посіяних озимих культур під урожай 2023 року була меншою на 1 млн га ніж у попередньому сезоні, натомість ярих очікується більше на 556 тис. га.

Економічна правда